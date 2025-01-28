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Темпы POS-кредитования за год сократились на 57%

В декабре банки выдали россиянам 242,38 тыс. товарных кредитов на 15,90 млрд руб. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 57%. В декабре 2023 года было выдано 557,37 тыс. кредитов на 37,02 млрд руб. Средний чек товарного кредита остался на прежнем уровне: 66 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования сократился на 5 месяцев: с 19 мес. (1 год 7 мес.) в декабре 2023 г. до 14 мес. (1 год 2 мес.) в декабре 2024 г.

По сравнению с результатами ноября 2024 г. снижение количества выдач товарных кредитов в декабре составило 16%, объема – 10%. В ноябре было выдано 287,85 тыс. кредитов на 17,58 млрд руб. Средний чек за месяц вырос на 7%: в ноябре он был равен 61 тыс. руб. Средний срок кредитования не изменился.

За IV кв. 2024 г. банки выдали 893,25 тыс. товарных кредитов на сумму 57,01 млрд руб. Это на 51% меньше по количеству и на 53% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было выдано 1,83 млн POS-кредитов на 121,18 млрд руб. По сравнению с III кв. 2024 года количество выдач сократилось на 22%, объем – на 27%. С июля по сентябрь прошлого года было выдано 1,14 млн POS-кредитов на 78,08 млрд руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в декабре 2024 г. составила 24,71%. В ноябре этот показатель был равен 25,71%. На начало января 2025 г. полная стоимость товарных кредитов поднялась до 24,81%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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