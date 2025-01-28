Средний размер автокредита упал до 1,28 млн рублей в декабре

Это минимальное значение за прошедший год. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

В декабре 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,28 млн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в ноябре 2024 года – 1,30 млн руб.). Это самое низкое значение данного показателя за последний год.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом 2023 года средний чек автокредита в декабре 2024 года сократился более существенно – на 14,1% (в декабре 2023 года – 1,50 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в декабре 2024 года отмечен в:

Москве (1,68 млн руб.),

Московской обл. (1,54 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,48 млн руб.),

Краснодарском крае (1,43 млн руб.),

Новосибирской обл. (1,39 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего размера автокредита продемонстрировали:

Республика Крым (-21,5%),

Саратовская обл. (-19,0%),

Ульяновская обл. (-18,7%),

Ростовская обл. (-18,0%),

Ставропольский край (-16,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 13,7% и 13,3% соответственно.

«Средний размер автокредита снижается шестой месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Причем снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В то же время стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».