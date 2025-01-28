Арт-лаборатория «Голос улиц» открылась в Иркутске

Это экосистема, объединяющая молодых художников, дизайнеров и креативных людей. Здесь они смогут получить знания и практические навыки в граффити, стрит-арте и создании инсталляций.

На открытии прошла первая образовательная лекция. Она дала старт образовательной программе, включающей мастер-классы, творческие сессии и проекты в городской среде. Любой желающий может принять в ней участие бесплатно.

В мае 2025 года лучшие выпускники арт-лаборатории станут участниками Всероссийского фестиваля уличного «Голос улиц», который пройдет в Иркутской области в шестой раз.