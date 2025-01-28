Продуктовый ритейл сокращает свои площади в торговых центрах

Тренд на открытие гипермаркетов сменился развитием магазинов в уличной рознице. Данные приводит консалтинговое агентство Nikoliers.

Крупные российские ритейлеры осваивают формат магазинов у дома, так называемые convenience store. Привлекательность продуктовых магазинов для посетителей ТЦ снижается, что подтверждают изменения в формате их присутствия. Традиционная роль продуктового ритейла как якорного арендатора в торговых центрах ослабевает, но только в рамках крупных гипермаркетах, тогда как в районных ТЦ этот формат по-прежнему выполняет эту функцию.

По оценке Nikoliers, в большинстве крупных торговых центров продуктовые магазины продолжают сохранять своё присутствие, однако их формат становится компактнее. Например, супермаркет «Перекресток» в ТРЦ «Метрополис» сократил свою площадь в два раза. На смену продуктовым магазинам в качестве трафикообразующих арендаторов приходят фитнес-центры, развлекательные заведения и другие сегменты.

С 2021 года доля арендаторов продуктового профиля в торговых центрах уменьшилась на 1 п.п., с 8% до 7%.

Несмотря на это, продуктовый ритейл остается одним из самых устойчивых сегментов: в 2020 году (в период пандемии) и в 2022 году (в условиях сложной геополитической обстановки) его оборот оставались стабильными. Среднегодовой рост денежного оборота в сегменте составляет около 12%.

Продуктовый ритейл сохраняет свое присутствие в торговых центрах, несмотря на то, что его роль как якорного арендатора снижается, а формат занимаемых площадей становится компактнее. Этот тренд в первую очередь прослеживается в крупных торговых комплексах, тогда как в районных ТЦ продуктовые магазины по-прежнему остаются якорными арендаторами и занимают большие площади.

При этом благодаря растущей популярности магазинов у дома, продуктовые ритейлеры стали запускать магазины на первых этажах жилых домов. Например, компания «Магнит» заключила соглашение с девелопером «Самолет» на аренду 30 помещений на первых этажах жилых комплексов. В новых ЖК доля продуктовых магазинов в стрит-ритейле достигает 11%.

X5 Retail Group запускает сеть «Около», которую планирует развивать по франшизе, также стало известно, что девелоперская группа «Киевская площадь» начинает активное развитие сети магазинов у дома под брендом «Фуд сити экспресс». Первые магазины уже открылись в жилых комплексах «Кутузов град» и «Ривер парк Коломенское», а планы компании обещают масштабное развитие до 2026 года.

География продуктовых сетей также активно расширяется по всей России. Так, «Пятерочка» планирует открыть более 200 магазинов на Дальнем Востоке, а «Магнит» недавно запустил первый магазин в Магадане. Компании также диверсифицируют бизнес и осваивают новые ниши. Например, «Пятерочка» развивает сеть магазинов алкогольной продукции «Тантана», «Лента» открыла 30 специализированных точек «Точка Табака», а «Магнит» совместно с «Самбери» запустил дискаунтер «Ценохит» на Дальнем Востоке.

На фоне изменений в офлайн-форматах активно развивается рынок E-Grocery. За последние пять лет (2020–2024 гг.) объём рынка онлайн-торговли продуктами вырос в 9 раз и сейчас составляет 10–12% от общего объёма онлайн-торговли в России.

Крупные ритейлеры адаптируются к растущему спросу на онлайн-продажи. По итогам 2023 года доля онлайн-продаж у «Ленты» составила 8,3%, у «Пятерочки» – 3%, а у «Перекрестка» в I квартале 2024 года – 11%. «Магнит» достиг 2% онлайн-продаж, а у «ВкусВилла» этот показатель превысил 50%. Для поддержки онлайн-торговли компании развивают сервисы доставки и открывают дарксторы. В 2023–2024 гг. X5 Group подключила к доставке шесть новых регионов, а «Магнит» охватил 880 населённых пунктов. Сети дарксторов также расширяются: «Самокат» открыл дарксторы в 12 новых городах, а «ВкусВилл» запустил дарккитчен проекта «Сгоряча» в 13 городах в первой половине 2024 года.

«Рост популярности магазинов у дома обусловлен рядом факторов: это и их близость к потребителю, и гибкость логистики, и возможность быстрой доставки. Все это в совокупности делает формат магазинов у дома все более востребованным как у ритейлеров, так и у покупателей. Магазин вблизи дома или работы, предлагающий интересную ассортиментную матрицу и приемлемые ценовые параметры, может стать весьма успешным. Отмечу также, что поскольку рынок гипермаркетов в России давно сформировался, потенциал его развития уже не так высок, это вынуждает ритейлеров диверсифицировать бизнес, запускать небольшие магазины на первых этажах жилых микрорайонов, а также создавать коллаборации с крупными девелоперами. Этот формат хорошо подходит на фоне урбанизации страны, растущего спроса на свежие продукты и локальные сервисы. Однако усиливающаяся конкуренция и необходимость больших инвестиций требуют от продуктовых ритейлеров продуманной стратегии. Мы прогнозируем, что ритейлеры будут использовать гибридный формат, сочетая в своей работе стратегии развития как гипермаркетов, так и магазинов у дома. Тем не менее, продуктовый ритейл по-прежнему востребован в ТЦ и сохраняет роль якорных арендаторов в районных торговых центрах», – Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers.