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Перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге выросли на 14,2%

Рост перевозок по Кругобайкальской железной дороге зафиксировали в Иркутской области. По итогам прошлого года он составил 14,2%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

«На 14,2% выросли в 2024 году перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге. Увидеть красоту самого глубокого в мире озера по стальной магистрали отправились более 37 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Среди них – пассажиры «Байкальской сказки», «Байкальского экспресса», туристических электричек, победители конкурса «Большая перемена».

Всего за 2024 год по КБЖД перевезли почти 84 тыс. человек, что на 8,6% больше, чем годом ранее.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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