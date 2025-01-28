Перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге выросли на 14,2%

Рост перевозок по Кругобайкальской железной дороге зафиксировали в Иркутской области. По итогам прошлого года он составил 14,2%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

«На 14,2% выросли в 2024 году перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге. Увидеть красоту самого глубокого в мире озера по стальной магистрали отправились более 37 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Среди них – пассажиры «Байкальской сказки», «Байкальского экспресса», туристических электричек, победители конкурса «Большая перемена».

Всего за 2024 год по КБЖД перевезли почти 84 тыс. человек, что на 8,6% больше, чем годом ранее.