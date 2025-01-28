Студентов иркутского колледжа отправили в колонию за обман пенсионерок на 2 млн рублей

В Иркутской области осудили пособников телефонных мошенников. Их приговорили к реальным срокам за обман пенсионерок, рассказала пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, юноши состояли в преступной группе. От действий банды аферистов пострадали по меньшей мере восемь иркутянок в возрасте от 70 до 85 лет. Каждой из них на стационарный и сотовый телефоны звонили лжеследователи и сообщали, что с близким родственником произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина.

Преступники требовали крупную сумму наличными, которая якобы могла помочь избежать возбуждения уголовного дела. За деньгами к женщинам приходили 17-летние студенты иркутского колледжа, которые в банде исполняли роли пособников. Обманутые горожанки суммарно передали злоумышленникам почти 2 млн рублей.

Молодые люди были пойманы правоохранителями, когда уходили от одной из жертв. У задержанных обнаружили 400 тысяч рублей и чеки о зачислениях на счета крупных сумм. Подозреваемые не стали отрицать причастность к содеянному.

Четверо юношей были осуждены. Каждого отправили в колонию общего режима на 2-3 года