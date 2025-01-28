Заболеваемость ОРВИ за неделю в России выросла на 12,9%

Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в России. За последнюю неделю он составил 12,9%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По итогам четвертой недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тыс. случаев», – пояснили в ведомстве.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом случаи инфицирования гриппа все же присутствуют. Для профилактики в настоящее время по стране детсады, школы, училища закрывают на карантин.