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Заболеваемость ОРВИ за неделю в России выросла на 12,9%

Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в России. За последнюю неделю он составил 12,9%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По итогам четвертой недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тыс. случаев», – пояснили в ведомстве.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. 

Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом случаи инфицирования гриппа все же присутствуют. Для профилактики в настоящее время по стране детсады, школы, училища закрывают на карантин.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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