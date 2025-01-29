Более 5 тысяч детей-сирот обеспечили жильем в Иркутской области за 5 лет

В Иркутской области проводится работа по обеспечению жильем детей-сирот. Квартиры людям покупают по всему региону, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Работу не останавливаем. Исторически сложилось, что в Иркутской области большая очередь на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом за последние 5 лет мы видим положительную динамику в этом вопросе – жильем обеспечили более 5 тыс. человек», – отметил глава региона.

В прошлом году квартирный вопрос был решен для 1 276 человек: 662 – получили квартиры из специализированного жилищного фонда Иркутской области, 607 – социальные выплаты на приобретение жилья, еще семь человек – сертификаты на приобретение жилья. Общий объем финансирования в 2024 году составил 4,6 млрд рублей.

В 2024-м жилье было предоставлено в Иркутске, Ангарске, Саянске, Братске и других территориях. За счет средств социальной выплаты граждане из числа детей-сирот приобрели жилье в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске, Тайшете, в Иркутском районе и в других муниципальных образованиях.