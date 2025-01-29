Морозы до –45 градусов ожидаются в Иркутской области

29 января в Иркутской области ожидаются морозы. На некоторых территориях столбики термометров опустятся до –45 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В целом по Приангарью прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег, ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Температура ночью в среднем составит –25…–30 градусов, при прояснении – до –38 градусов. Днем ожидается –14…–19 градусов, при облачной погоде –21…–26 градусов.

В северных и верхнеленских районах ночью обещают –30…–35 градусов, в пониженных формах рельефа – от –40 до –45градусов, днем – от –22 до –27 градусов, при натекании облачности – до –35 градусов. В западных районах местами ночью будет –18…–23 градуса, днем – до –14 градусов.

В Иркутске – переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, температура ночью составит –25…–27 градусов, днем – до –16 градусов.