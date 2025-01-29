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Китай и Индия приостанавливают закупки российской нефти. Что это значит?

На фоне резкого увеличения расходов на транспортировку российская нефть столкнулась с неожиданным ударом: два крупнейших мировых покупателя – Китай и Индия – временно прекратили закупки сырья с поставками в марте. Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Reuters, причиной стали стремительно растущие затраты на фрахт танкеров, которые не попали под американские санкции.

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Сообщается, что стоимость транспортировки российской сырой нефти марки ESPO взлетела на $3–5 за баррель относительно международного эталона ICE Brent. При этом ставки фрахта для танкеров типа «Афрамакс», курсирующих между Россией и Китаем, увеличились на «несколько миллионов долларов». Эти изменения создают серьёзную угрозу для стабильности поставок и усиливают давление на российский экспорт.

Ранее, в январе этого года, Соединённые Штаты наложили жёсткие санкции на российские нефтяные компании, включая такие гиганты, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Кроме того, ограничения коснулись более чем 180 судов, которые Вашингтон счёл частью «теневого флота» России, используемого для доставки топлива.

Эти меры вынуждают китайские и индийские нефтеперерабатывающие предприятия искать альтернативных поставщиков, обращая внимание на ближневосточные, африканские и американские рынки. В результате эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо и транспортные услуги, что может усугубить ситуацию на мировом энергетическом рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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