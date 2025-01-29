Китай и Индия приостанавливают закупки российской нефти. Что это значит?

На фоне резкого увеличения расходов на транспортировку российская нефть столкнулась с неожиданным ударом: два крупнейших мировых покупателя – Китай и Индия – временно прекратили закупки сырья с поставками в марте. Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Reuters, причиной стали стремительно растущие затраты на фрахт танкеров, которые не попали под американские санкции.

Сообщается, что стоимость транспортировки российской сырой нефти марки ESPO взлетела на $3–5 за баррель относительно международного эталона ICE Brent. При этом ставки фрахта для танкеров типа «Афрамакс», курсирующих между Россией и Китаем, увеличились на «несколько миллионов долларов». Эти изменения создают серьёзную угрозу для стабильности поставок и усиливают давление на российский экспорт.

Ранее, в январе этого года, Соединённые Штаты наложили жёсткие санкции на российские нефтяные компании, включая такие гиганты, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Кроме того, ограничения коснулись более чем 180 судов, которые Вашингтон счёл частью «теневого флота» России, используемого для доставки топлива.

Эти меры вынуждают китайские и индийские нефтеперерабатывающие предприятия искать альтернативных поставщиков, обращая внимание на ближневосточные, африканские и американские рынки. В результате эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо и транспортные услуги, что может усугубить ситуацию на мировом энергетическом рынке.