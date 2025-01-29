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Мосбиржа планирует начать торги по выходным уже в 2025 году. Кому это нужно?

Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов в выходные дни уже в конце второго квартала 2025 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на управляющего директора по фондовому рынку биржи Бориса Блохина.

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Фото https://pixabay.com/

По словам Блохина, речь идет о реализации дополнительных торговых сессий в субботу и воскресенье, при этом расчет по заключенным сделкам будет производиться в первый рабочий день после выходных или праздничных дней. Концепция таких изменений была представлена Мосбиржей еще в четвертом квартале 2024 года.

Управляющий директор подчеркнул, что подготовка к нововведению требует тщательной доработки брокерских систем и IT-инфраструктуры, а также обсуждений с участниками рынка и Центральным банком РФ по вопросам маржинального кредитования.

Тем временем, сегодня стало известно, что Санкт-Петербургская биржа не стала откладывать вопрос в долгий ящик и  запускает торги по субботам и воскресеньям  уже с 1 февраля, об этом сообщает РБК.

Ожидают ли успеха торги по выходным? Эксперты отмечают, что некоторые банки уже организовали торговлю акциями в выходные, и этот шаг принес им вполне ощутимый доход. Логичным шагом выглядит решение запустить подобные торги и на Московской бирже. Важно учесть, что значимые события случаются не только в рабочие дни, и российский рынок весьма чувствительно реагирует на различные заявления, новости и геополитику. Возможность проводить операции с наиболее ликвидными активами в выходные дни позволяет инвесторам снизить определенные риски.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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