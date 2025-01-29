46 тыс. жителей Иркутской области начали год с поиска новой работы

Средние зарплатные ожидания соискателей – 62,6 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

С 1 по 28 января 2025 года в Иркутской области было открыто или обновлено более 46 тысяч резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 62,6 тыс. рублей.

Лидерами по стремлению сменить работу в начале года стали менеджеры по продажам – на них приходится 3% январских новых или обновленных резюме (анализ проведен по 174 профессиональным ролям). На втором месте оказались администраторы (2,5%), на третьем – водители (2,4%). Также в первую десятку специалистов, решивших начать 2025 год с поиска работы, вошли руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики (по 1,7%), упаковщики, комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (по 1,4%).