Рынок ЦФА в России показал в 2024 году кратный рост. Что дальше?

Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) демонстрирует впечатляющие темпы развития. Согласно данным агентства АКРА, в 2024 году объем рынка ЦФА вырос более чем в четыре раза, достигнув отметки в 150 миллиардов рублей. Однако, по оценкам ЦФА.РФ, за прошедший год этот показатель увеличился с 60 до 346 миллиардов рублей. Заместитель председателя Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил о пятикратном увеличении объема рынка до 273 миллиардов рублей.

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Несмотря на различия в оценках, очевидно одно: такой значительный рост был обусловлен прежде всего низким стартовым уровнем. Легализация ЦФА в России произошла лишь 1 января 2021 года, а первая платформа для работы с цифровыми финансовыми активами на основе блокчейн-технологий была запущена в 2022 году.

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы рынок ЦФА продолжит активно развиваться благодаря использованию этих инструментов для международных расчетов между Россией и Белоруссией, а также в рамках выделения средств из федерального бюджета.



«Важной вехой станет открытие доступа к покупке ЦФА для широкого круга пользователей через маркетплейс Финуслуги Московской биржи, запланированное на первую половину 2025 года. В дополнение к этому, тестирование расчетов с использованием ЦФА проводилось на платформе Wildberries, а российские банки начали выпускать активы, привязанные к золоту и нефтепродуктам, что свидетельствует о постепенном внедрении новых технологий в финансовую систему страны», – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Прогнозируется, что в будущем бюджетные средства на реализацию государственных проектов и других статей расходов будут все чаще выделяться в форме ЦФА, поскольку они позволяют лучше контролировать движение финансов. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех лет объем рынка ЦФА в России превысит отметку в 1 триллион рублей.