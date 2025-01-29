Путин: Надо открыть небо для дронов и разрешить их полеты в безопасных регионах

Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость открытия неба для гражданских беспилотников, заявив, что Россия должна стать самодостаточной в их производстве и обеспечивать ими промышленность и экономику. Он поручил правительству до 30 апреля подготовить предложения по разрешению полетов дронов в регионах, где это безопасно, сообщается на сайте Кремля.

«Необходимо как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников. Это важный шаг для ускоренного развития отрасли. В тех регионах, где это безопасно и имеются все необходимые условия, следует разрешить полеты дронов», — отметил Путин на совещании по развитию беспилотной авиации. Запись выступления была опубликована в Telegram-канале Кремля.

К 1 июня правительство должно принять документы для введения нового класса воздушного пространства, упрощающего использование беспилотников. Формирование долгосрочного госзаказа в сфере БПЛА должно быть комплексным, добавил Путин. Он также заявил, что к 2030 году Россия должна войти в число лидеров в области беспилотных авиационных систем.

По словам президента, Россия обладает необходимыми ресурсами для развития беспилотной авиации, и эта отрасль должна стать одной из ключевых в технологическом развитии страны. Путин отметил, что в 2024 году производство гражданских беспилотников в России выросло в 2,5 раза.