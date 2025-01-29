Полеты дронов хотят разрешить в российских регионах: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно следующее: Евросоюз введет пошлины на российский сельскохозяйственный импорт, Путин назвал условия переговоров с Украиной, в регионах РФ разрешат полеты дронов, а в Иркутской области случилось землетрясение. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Импорт с пошлинами

Еврокомиссия приняла предложение ввести пошлины на сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Ранее не на всю соответствующую продукцию распространялись повышенные пошлины. Теперь весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС. Цель этого решения, по данным ЕС, – снизить зависимость от импорта из России и Белоруссии. При этом пошлины не затронут российский экспорт в страны третьего мира через территорию сообщества.

Условие переговоров

Президент РФ Владимир Путин назвал условия переговоров с Украиной. Он напомнил о нелегитимности Владимира Зеленского и о том, что срок его полномочий истек. При этом, по словам главы государства, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, однако права что-либо подписывать у Зеленского нет в силу указанной ранее причины, потому нужно юридическое подтверждение законности действий. Также лидер РФ напомнил про украинский указ, который запрещает переговоры с Владимиром Путиным, что тоже вызывает трудности. Для переговоров его нужно отметить, что в настоящее время может сделать председатель Рады.

Полеты дронов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца апреля проработать вопрос разрешения полетов дронов в тех регионах, где это оправдано с точки зрения безопасности. По словам главы государства, в стране уже есть практический опыт по управлению беспилотной авиацией, потому он считает необходимостью распространять его и оценивать, какие субъекты создают лучшие условия для развития и применения беспилотных систем.

Землетрясение в Приангарье

Жители Иркутской области сегодня почувствовали землетрясение. Толчки в 3-4 баллов зафиксировали в Большом Голоустном, Иркутске, Смоленщине, Максимовщине, Еланцах, в 3 балла – в Хомутово, Маркова, Ангарске, Грановщине, Шелехове, Усолье-Сибирском. Кроме того, сейсмособытие ощущалось и в столице Бурятии, интенсивность здесь оценили в 3-4 балла.

Популярность КБЖД

Рост перевозок по Кругобайкальской железной дороге зафиксировали в Иркутской области в 2024 году – он составил 14,2% в сравнении с 2023-м. Увидеть красоту самого глубокого в мире озера по стальной магистрали отправились более 37 тысяч человек. Увеличились перевозки по КБЖД и в целом: на 8,6%.