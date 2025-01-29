АвтоВАЗ представил новый кроссовер и обновленную электро-Ниву

Завод посетил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Фото: официальный сайт президента РФ

Генеральный директор акционерного общества «АвтоВАЗ» Максим Соколов показал президенту предсерийный автомобиль «Лада Искра». Модель создана на новой высокотехнологичной платформе и выпускается в трех модификациях кузова: седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства намечен на апрель 2025 года.

Главе государства также представили другие перспективные модели автомобилей, выпускаемых на заводе, в том числе полноприводный электромобиль «е-Нива», макеты новых городских кроссоверов «Б+кросс» и «Т-134», минивэна «Б-Вэн».