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АвтоВАЗ представил новый кроссовер и обновленную электро-Ниву

Завод посетил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте Кремля.

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Фото: официальный сайт президента РФ

Генеральный директор акционерного общества «АвтоВАЗ» Максим Соколов показал президенту предсерийный автомобиль «Лада Искра». Модель создана на новой высокотехнологичной платформе и выпускается в трех модификациях кузова: седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства намечен на апрель 2025 года.

Главе государства также представили другие перспективные модели автомобилей, выпускаемых на заводе, в том числе полноприводный электромобиль «е-Нива», макеты новых городских кроссоверов «Б+кросс» и «Т-134», минивэна «Б-Вэн».


<p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p> <p>Фото: официальный сайт президента РФ</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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