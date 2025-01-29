АвтоВАЗ представил новый кроссовер и обновленную электро-Ниву

Завод посетил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Генеральный директор акционерного общества «АвтоВАЗ» Максим Соколов показал президенту предсерийный автомобиль «Лада Искра». Модель создана на новой высокотехнологичной платформе и выпускается в трех модификациях кузова: седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства намечен на апрель 2025 года.
Главе государства также представили другие перспективные модели автомобилей, выпускаемых на заводе, в том числе полноприводный электромобиль «е-Нива», макеты новых городских кроссоверов «Б+кросс» и «Т-134», минивэна «Б-Вэн».