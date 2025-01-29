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Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков  отметил главные тренды на рынке аренды жилья. Так, он считает, что значительных изменений стоимости аренды жилья в 2025 году ожидать не стоит.

1. Цены

«Сейчас можно говорить, что арендные ставки вышли на свой пик и многие арендаторы не могут платить эти ставки. Поэтому говорить о значительном росте в 2025 году не стоит. Возможно, что будет рост на 5% или снижение на 5%, но изменения будут минимальными», – уверен он.

2. Налоги

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Одним из ключевых трендов рынка стал массовый переход собственников сдаваемого в аренду жилья на статус самозанятых с уплатой соответствующего налога. Ранее такая практика встречалась редко, теперь же становится всё более распространенной.

3. Спрос

Другим важным изменением стало ужесточение условий для иностранных граждан, желающих арендовать жилье в Москве.

«Получение временной регистрации стало более сложным процессом, и в ближайшее время ситуация может ухудшиться», – прогнозирует эксперт.

4. Страховка

Еще одним заметным трендом является увеличение числа владельцев недвижимости, оформляющих страховку на свое имущество.

«Если раньше страхование было характерно преимущественно для дорогих объектов, то сейчас оно встречается повсеместно, включая сегмент эконом-жилья», – отмечает Валерий Летенков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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