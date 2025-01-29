Иркутяне сэкономить 33 тонны бумаги, перейдя на электронные квитанции об оплате коммунальных услуг

Более 6,6 млн виртуальных платежных документов на оплату коммунальных услуг направили специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) жителям региона в 2024 году.

За 4 года этот показатель увеличился на 52%. Только за последний месяц выбор в пользу онлайн-квитанций сделали 586 тыс. жителей Иркутской области – такое количество документов было направлено собственникам недвижимости на электронную почту. Если перевести годовой объем электронных квитанций в бумажные экземпляры, то их вес составил бы 33 тонны.

Электронная квитанция является таким же официальным документом, как бумажная – это полноценная замена привычной квитанции. У виртуального документа множество преимуществ перед классическим вариантом. Одно из основных – это экологичность. Отказ от бумажных квитанций сокращает потребление бумаги и позволяет бережнее относиться к окружающей среде.

Почти половина жителей региона – клиентов «Иркутскэнергосбыта», отказались от печатных документов и ежемесячно сохраняют более 800 деревьев. И это только документ за услуги ЖКХ. Если подсчитать общее количество платежек, которые получает один житель, может получиться не один десяток: квитанция за дачу, квартиру, гараж, вывоз мусора, услуги управляющей компании, капитальный ремонт и многое другое. Получать и хранить все эти документы удобнее в электронном формате. Кроме того, цифровые квитанции, оплаченные дистанционно, позволяют отказаться от печати чеков – документ об оплате также сохранится в электронном виде, не потеряется и не сотрется со временем. Кстати, кассовые чеки обычно печатаются на специальной термобумаге, которая содержит опасные вещества и почти не перерабатывается.

– Популярность бумажных квитанций у многих горожан объясняется многолетней привычкой, ведь десятилетиями они получали печатный документ, поэтому считают, что так должно быть всегда. Но ведь с течением времени мы перестраиваемся и меняем привычки на современные и более полезные. Мы со своей стороны всячески содействуем клиентам в этом, поэтому внедрили максимально простой и быстрый способ перехода на виртуальную квитанцию. Для этого никуда не надо ходить, потребуется только ваше мобильное устройство. Надо поставить галочку в строке: «Способ получения счета на оплату» – «Счет по e-mail» – в личном кабинете или «Рассылка платежных документов по e-mail» – в мобильном приложении и сохранить информацию, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта».