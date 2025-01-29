Жители почти 40 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение

Землетрясение произошло сегодня утром. Его эпицентр располагался в акватории озера Байкал. Толчки почувствовали жители почти 40 населенных пунктов Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие больше всего ощущалось в Большом Голоустном. Тут интенсивность подземных ударов оказалась равна 4 баллам. Толчки в 3-4 балла были в Малом Голоустном, Бугульдейке, в 3 балла – в Горячем Ключе, в 2-3 балла – Еланцах, Курети, Листвянке, Байкале, Большой Речке, Загатуе, Харате, Корсуке, Тугутуе, на остальных территориях, в том числе в Иркутске, Пивоварихе, Баяндае, Хомутово, Усть-Ордынском, – в 2 балла.

Удары ощущались и в более чем 30 населенных пунктах Республики Бурятия. Самые мощные – в 4 балла – в Посольском и Степном Дворце, в 3-4 балла – Шигаево, Большой Речке, Большом Колесово, в 3 балла – в Кударе, Кабанске, Тимлюе, Каменске, Бабушкине, Клюевке, Шергино, Селенгинске, Брянске, Оймуре, на остальных ­территориях – менее 2 баллов.

Напомним, землетрясение зафиксировали в 6:54 по местному времени.