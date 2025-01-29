Нелегальную майнинг-ферму нашли в иркутском поселке: в ней было 96 «машинок»

Энергетики и правоохранители продолжают рейды для выявления лиц, которые занимающихся незаконной добычей криптовалюты. Накануне в поселке Маркова Иркутского района был выявлен один из нарушителей, сообщает пресс-служба ИЭСК.

«Энергетикам поступила информация, что в Иркутском районе неподалеку от исправительной колонии в поселке Маркова на одном из земельных участков слышен гул от работающего оборудования. Приехав на место, силовики обнаружили 96 единиц оборудования», – говорится в сообщении.

Специалисты ИЭСК провели отключение «машинок» от сети. Напомним, в настоящее время в соответствии с постановлением правительства РФ для ряда районов Иркутской области действует запрет на добычу криптовалюты в осенне-зимний период.