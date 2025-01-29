Роспотребнадзор сообщил итоги проверки усольской школы, где нескольким детям стало плохо

Накануне в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области сразу нескольким подросткам стало плохо во время торжественной линейки в одной из школ. После этого к месту были вызваны представители различных ведомств. Поскольку было предположение об отравлении химикатами, свою проверку организовало Управление Роспотребнадзора по региону. В настоящее время известны ее результаты.

«Исследования проведены на содержание 11 химических веществ. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор и исследование проб воздуха провели совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

Точные причины случившегося выясняются. В настоящее время подростки в порядке – ранее их осмотрели медики, угроза здоровью отсутствует.