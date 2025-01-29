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​​​​​​​Спрос на отечественные сервисы бизнес-коммуникации вырос в Иркутской области на треть

МТС зафиксировала рост подключений к российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы.

Чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2024 году использовали образовательные учреждения Приангарья, в частности крупные вузы, училища и школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем – сфера здравоохранения, а на четвертом – финансовые компании. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей – компании, предлагающие услуги для бизнеса.

Трендом 2024 года стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная  включение замены или размытия фона, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте – шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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