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Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского алюминия

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Власти Европейского союза рассматривают возможность введения поэтапного запрета на импорт алюминия из России в рамках шестнадцатого пакета санкций, сообщает Bloomberg. Эта мера позволит странам продолжать закупать российский металл по квотам в течение одного года перед введением полного эмбарго. Также в новый пакет санкций предложено ограничить доступ 15 российских банков к международной платежной системе SWIFT и включить ограничения для 70 судов, задействованных в транспортировке российской нефтиT.

Детали этих предложений должны получить одобрение всех стран-членов ЕС и могут претерпеть изменения до официального представления.

Некоторые участники рынка и страны пока выражают сопротивление этим шагам, так как замена ряда ключевых продуктов может оказаться сложной задачей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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