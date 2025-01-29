Мэр назвал причины, почему некоторые улицы Иркутска убирают плохо

Мэр Иркутска Руслан Болотов прокомментировал некачественную уборку некоторых улиц. По словам градоначальника, это связано с некачественной работой наемных организаций, которые недобросовестно выполняют свои обязанности.

«Поговорил с директором МУП «Иркутскавтодор» Василием Ефремовым: очистка автомагистралей – ответственность этого предприятия. Однако на многих объектах работают сторонние подрядные организации. Плохое качество сегодня показывают четыре. Всем уже выдали предписания», – заявил Руслан Болотов.

Он также пояснил, что за недобросовестную работу подрядчиков планируется штрафовать. Соответствующие меры могут быть приняты после объездов, которые запланированы на конец текущего месяца.

Кроме того, по данным властей, убирать некоторые зоны мешают автомобили, припаркованные на обочинах: они не позволяют проехать спецтранспорту. Жителей просят убирать машины с этих территорий.