Новости

Туризм 2025, последние новости
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Все материалы сюжета

Мэр назвал причины, почему некоторые улицы Иркутска убирают плохо

Мэр Иркутска Руслан Болотов прокомментировал некачественную уборку некоторых улиц. По словам градоначальника, это связано с некачественной работой наемных организаций, которые недобросовестно выполняют свои обязанности.

«Поговорил с директором МУП «Иркутскавтодор» Василием Ефремовым: очистка автомагистралей – ответственность этого предприятия. Однако на многих объектах работают сторонние подрядные организации. Плохое качество сегодня показывают четыре. Всем уже выдали предписания», – заявил Руслан Болотов.

Он также пояснил, что за недобросовестную работу подрядчиков планируется штрафовать. Соответствующие меры могут быть приняты после объездов, которые запланированы на конец текущего месяца.

Кроме того, по данным властей, убирать некоторые зоны мешают автомобили, припаркованные на обочинах: они не позволяют проехать спецтранспорту. Жителей просят убирать машины с этих территорий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес