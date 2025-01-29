Рубль на многомесячных максимумах. Что ждать в феврале?

Рубль остается на многомесячных максимумах — доллар отскочил и у нас, и в мире, евро пробил четырехмесячное дно, юань в шаге от квартальной поддержки. Доллар торгуется на уровне 97,96 руб., юань – 13,36 руб., евро – 101,59. За январь рубль укрепился к корзине основных валют в среднем на 5%.

Январь завершается убедительной победой участников на укрепление нацвалюты. Ставки большинства на девальвацию нацвалюты совсем не оправдались. Что ждать от курса в феврале?

«В феврале рубль чуть сдаст позиции, – прогнозируют эксперты БКС Мир инвестиций. – До следующего налогового периода еще далеко, негативно могут начать сказываться январские санкции против нефтянки — есть вероятность снижения потока валюты от экспорта. Ключевым ориентиром на февраль для доллара может стать круглая планка 100, иные валюты пойдут следом. Но есть нюанс — если на геополитическом фронте вдруг произойдет послабление, риск-премия в курсе рубля схлопнется, и чисто на спекулятивной волне иностранные валюты могут резко просесть».