Доходы россиян от вкладов в 2025 году могут достичь рекордных 9 трлн рублей

При условии сохранения ключевой ставки на уровне 20–21% в течение всего 2025 года, россияне смогут заработать до 9 трлн рублей на банковских вкладах и накопительных счетах, сообщил заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По итогам 2024 года выплаты гражданам от капитализации процентов составили около 7 трлн рублей, сообщают "Ведомости".

Фото https://pixabay.com/

Прогнозы аналитиков БКС Мир инвестиций немного выше. По их оценкам, общая сумма выплат процентов по депозитам и купонам по облигациям в 2025 году может достигнуть 16,2 трлн рублей. Из них 11 трлн рублей составят проценты от депозитов, 3,2 трлн рублей — купоны от ОФЗ, и ещё 2 трлн рублей — купоны от корпоративных облигаций.

Эксперты также подчеркнули возможное влияние, которое может произойти, если часть этих средств будет направлена на фондовый рынок. По словам Максима Шеина из БКС, даже небольшая доля этих денег способна существенно повлиять на котировки акций, особенно если процентные ставки окажутся низкими к моменту завершения сроков депозитов.