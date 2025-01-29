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Путин: Зеленский не сможет подписать мирный договор с Россией

Полномочия президента Украины истекли в мае, но из-за военного положения в стране нельзя проводить выборы. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью президента России Владимира Путина Павлу Зарубину.

Глава государства напомнил о нелегитимности Зеленского, срок полномочий которого истек в мае. По словам Путина, вести переговоры можно с кем угодно, но подписывать финальный документ – только с легитимной властью

Хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, заявил президент Владимир Путин.

«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», – указал глава государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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