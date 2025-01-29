ВТБ в феврале запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

Пользователи смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке, рассказали в ВТБ.

Это позволит исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т.д., чтобы минимизировать риски мошенничества.

«Новый сервис позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. Первые опции появятся уже в феврале: клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Благодаря новому сервису клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. В приложении будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты – настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными.

У клиента будет опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. Гибкая настройка ограничений на расходные операции в дальнейшем станет доступна для всех типов платежей и переводов: можно будет ограничить или запретить проведение определенных типов транзакций, например, по конкретным категориям (переводы за рубеж, крупные суммы) или по заранее заданным лимитам.

Клиентам также станет доступна настройка приоритетного способа подтверждения операций через опции, недоступные мошенникам – по NFC (с прикладыванием карты к телефону) или по биометрии. Снять самоограничения можно будет в любом отделении банка.