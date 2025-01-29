Девушка попала в больницу из-за укусов кошки в Иркутске

Животное передало фелиноз – или болезнь кошачьей царапины – через «малюсенькую ранку» на голове. Об этом рассказали в Telegram-канале Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

17-летняя девушка обратилась к доктору из-за болей в шее. Дискомфорт вызывали воспаленные лимфоузлы рядом с которыми была «малюсенькая ранка».

«По результатам биопсии, возможной причиной разрушения лимфоузла указан фелиноз – болезнь кошачьей царапины, которое вызывает грамотрицательная палочка из семейства Bartonella henselae, Возбудитель поражает ближайшие к месту травматического повреждения кожи лимфоузлы, а иногда – и отдаленные», – рассказала челюстно-лицевой хирург Ольга Белых.

После разговора с врачом девушка поняла откуда взялась инфекция. Ее домашняя кошка Боня любит будить хозяев укусами за голову.

«Мне вообще не было больно. Я даже не задумывалась, что такой способ сказать на кошачьем «Вставай, хозяйка, моя миска пуста!» может быть опасным для моего здоровья», – говорит девушка.