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Более 750 тыс. клиентов ВТБ переоткрыли вклады на пике ставок в декабре

Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года – в полтора раза. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Количество открытых депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрем. Всего в прошлом году клиенты ВТБ открыли более 7,3 млн вкладов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В 2024 году число активных сберегателей в ВТБ выросло на рекордные 35%, опередив рост всей клиентской базы, которая увеличилась за год более, чем на четверть. По итогам 2025 года число вкладчиков в банке вырастет до 9 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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