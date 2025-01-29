Новости

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета

Губернатор Иркутской области предлагает ввести круглогодичный запрет майнинга в энергодефицитных районах

Пока правило действует только в осенне-зимний период.

На 20-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области выступил губернатора региона Игорь Кобзев. В приветственном слове он затронул и тему запрета добычи криптовалюты.

«Будем добиваться круглогодичного запрета майнинга в энергодефицитных районах Иркутской области до 2031 года», – заявил глава Приангарья.

Ранее Игорь Кобзев обратился к правительству с просьбой запретить майнинг в регионе. На фоне дефицита электроэнергии в ряде населенных пунктов местные власти поддержали запрет этой деятельности, чтобы сосредоточиться на промышленности, инвестициях и социально значимых объектах.

Читайте также:

От заводов до курортов: что подогревает спрос на электроэнергию в России?
15 января 2025
Многодетные семьи, проживающие в СНТ и ДНТ Иркутской области, будут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу
9 января 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (155)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес