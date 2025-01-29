Губернатор Иркутской области предлагает ввести круглогодичный запрет майнинга в энергодефицитных районах

Пока правило действует только в осенне-зимний период.

На 20-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области выступил губернатора региона Игорь Кобзев. В приветственном слове он затронул и тему запрета добычи криптовалюты.

«Будем добиваться круглогодичного запрета майнинга в энергодефицитных районах Иркутской области до 2031 года», – заявил глава Приангарья.

Ранее Игорь Кобзев обратился к правительству с просьбой запретить майнинг в регионе. На фоне дефицита электроэнергии в ряде населенных пунктов местные власти поддержали запрет этой деятельности, чтобы сосредоточиться на промышленности, инвестициях и социально значимых объектах.