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Частные инвесторы построят квартиры для переселенцев в Иркутске: застроят четыре территории

Торги по четырем площадкам для определения застройщиков в рамках реализации договоров комплексного развития территории провели в Иркутске. Подробности сообщают пресс-службы городских администрации и Думы.

Реализация указанных проектов позволит до конца 2031-го улучшить жилищные условия около 760 иркутян, обеспечить снос 29 аварийных домов площадью 9,86 тысячи кв. м. На их месте появятся новые объекты с потенциальным жилым фондом почти 200 тысяч кв. м. Кроме того, на площадках, согласно условиям, должны появиться соцобъект, детсад или учреждение длпобразования.

Комплексное развитие запланировано на участках в границах улиц Гончарова, Костычева, Обручева, Стасова; на пересечении улиц Мухиной, Театральная, Якоби; в границах Гаражной, Майской и 1-го Кузьмихинского переулка; Флюкова, Звездинская и Миронова.

При подготовке конкурсной документации в последних трех случаях введено дополнительное условие. Потенциальный застройщик имеет больше шансов получить право на заключение такого договора, если он готов взамен аварийного предоставлять жилье в том же районе – в Свердловском округе. При этом у граждан есть возможность по договоренности со строителями выбрать место будущего проживания в любой части Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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