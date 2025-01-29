В Иркутске землю загрязнили отходами: ущерб оценили в 3,76 млрд рублей

Крупную площадку в Иркутске загрязнили отходами деревопереработки. Ущерб окружающей среде оценили в несколько миллиардов, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по региону.

«Плодородный слой почвы перекрыт на площади более 130 тыс. квадратных метров. Экологический ущерб оценен в 3,76 млрд рублей. Нарушитель отказался возмещать вред добровольно, готовим иск в суд», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, собственники и пользователи земельных участков обязаны не допускать загрязнение и порчу земель, а также проводить мероприятия по охране природных ресурсов.