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В Иркутске землю загрязнили отходами: ущерб оценили в 3,76 млрд рублей

Крупную площадку в Иркутске загрязнили отходами деревопереработки. Ущерб окружающей среде оценили в несколько миллиардов, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по региону.

«Плодородный слой почвы перекрыт на площади более 130 тыс. квадратных метров. Экологический ущерб оценен в 3,76 млрд рублей. Нарушитель отказался возмещать вред добровольно, готовим иск в суд», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, собственники и пользователи земельных участков обязаны не допускать загрязнение и порчу земель, а также проводить мероприятия по охране природных ресурсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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