Движение большегрузов ограничат в Иркутске до конца года

С 20 февраля по 31 декабря в Иркутске ограничат движение грузовиков более 3,5 тонны. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут распространяться на участки улиц Карла Маркса, Ленина, 5-й Армии, Чкалова, Рабочего Штаба, Октябрьской Революции, Декабрьских Событий, Дзержинского, Софьи Перовской, Партизанская, Байкальская, Советская, Седова, Красного Восстания, Красноказачья, Депутатская, а также бульвара Гагарина и переулка Сударева.

Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят необходимые знаки.

Ограничения не будут распространяться: на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами; на транспорт, который ремонтирует и убирает дороги; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧС4 на транспорт, который вывозит мусор; на транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских и иных служб.