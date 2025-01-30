Потребление молока в России выросло до рекордных 250 кг на человека в год

Этому способствует рост потребления сливочного масла и сыра. Данные приводит Россельхозбанк.

Производство товарного молока в 2024 году выросло до 26,3 млн тонн (+2% к уровню прошлого года). Основной драйвер увеличения объемов производства молока и молочных продуктов – растущий спрос. Россияне второй год подряд выходят на рекордные показатели потребления в данном сегменте: в 2024 году потребление молочных продуктов составит до 250 кг на душу населения против 247 кг в предыдущем.

Аналитики РСХБ отмечают рост спроса на молокосодержащие товары, включая сыры, творог, сливочное масло и другие молокоемкие виды продукции. За 9 месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023 года производство сливок выросло на 16%, мороженого на 15,9%, творога на 8,5%, сыров на 8%.

Молочная отрасль в России закрывает внутренние потребности и наращивает экспортный потенциал. Ожидается, что к концу 2024 года экспорт молочных продуктов в натуральном выражении превысит 1 млн тонн, показав прирост 22% г/г.

«Россия занимает третью строчку рейтинга ведущих стран по производству сыров в мире после ЕС и США и входит в десятку ведущих стран по производству сливочного масла. Мы прогнозируем долгосрочный тренд повышения спроса на натуральные молочные жиры, постепенное замещение ими более дешевых аналогов на основе растительных жиров в потребительской корзине россиян. Производители хлебобулочных изделий постепенно отказываются от пальмового масла и возвращаются к использованию сливочного, что создает дополнительный спрос в сегменте готовой еды. Сыр остается одной из самых быстрорастущих категорий в молочном сегменте, его потребление составляет порядка 10,5 кг на душу населения в год», – отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Рост потребления на внутреннем рынке создает предпосылки для притока инвестиций в производство и переработку молока. При этом среди крупных игроков отрасли наблюдается тренд на интеграцию снизу-вверх: большинство крупнейших производителей молока-сырья развивают собственное производство молочных продуктов. По итогам 2025 года ожидается дальнейший рост объемов производства молока и молочных продуктов.