Аудитория аграрного маркетплейса РСХБ Свое Фермерство в Приангарье выросла в два раза за год

Аграрный маркетплейс Свое Фермерство от Россельхозбанка в 2024 году привлек более 45 тыс. пользователей в Иркутской области, увеличив аудиторию в два раза и укрепив свои позиции как ключевой цифровой площадки для агробизнеса.

По посещаемости маркетплейса Приангарье занимает 14-е место среди всех регионов России. Число поставщиков, сотрудничающих с маркетплейсом, увеличилось на 33% и составило более 200 компаний, количество представленных на платформе предложений увеличилось до 5 300 наименований.

В целом по России маркетплейс в 2024 году привлек более 5 миллионов уникальных пользователей, расширив аудиторию на 40%. Платформа объединила свыше 17 тыс. поставщиков, которые предлагают более 6 млн товаров и услуг.

Как отметила директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова, платформа не только расширяет возможности фермеров, но и задает новые стандарты цифровизации сельского хозяйства.

«Российский аграрный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне цифровизации. За четыре года работы платформа стала незаменимым инструментом для фермеров и аграрных предприятий, обеспечивая эффективное использование современных технологий для оптимизации бизнес-процессов и увеличения продаж. Платформа Свое Фермерство стала не только витриной для агробизнеса, но и инструментом, который открывает новые горизонты для развития фермерских хозяйств», – подчеркнула Наталья Баркова.

Аграрии Иркутской области отмечают, что на платформе не только значительно расширился товарный ассортимент – от сельскохозяйственной техники до удобрений и семян, – но и появились новые цифровые инструменты. К примеру, активно используется искусственный интеллект для оптимизации контента, что позволяет лучше подбирать предложения под потребности клиентов. Помимо этого, кредитные инструменты, интегрированные в платформу Россельхозбанком, предоставляют аграриям доступ к финансированию, помогая сократить затраты на содержание дополнительных сотрудников и повысить эффективность ведения бизнеса.

«Платформа ориентирована на максимальную доступность: процесс регистрации для поставщиков сельскохозяйственной продукции бесплатный, а представление товаров на витрине требует минимальных усилий. Такой подход делает сервис привлекательным как для крупных игроков аграрного рынка, так и для нас – представителей малого бизнеса», – поделился мнением фермер Вячеслав Лизин.

Россельхозбанк подчеркивает, что внедрение технологий в аграрный сектор остается приоритетным направлением. В ближайшие годы банк планирует усилить фокус на разработке и внедрении инновационных решений, чтобы сделать агробизнес в России еще более эффективным и конкурентоспособным.