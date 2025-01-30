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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году

Исследование было подготовлено авторитетным сервисом управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс». В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Банки в медиарейтинге ранжировались согласно величине их индекса заметности – качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о банке, и роль банка в публикациях (главная или второстепенная). По сравнению с предыдущим годом Банк Уралсиб увеличил значение Индекса заметности на 6,4%.

Также в исследовании приводятся данные по каждому участнику о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории, а также их динамике в сравнении с итогами 2023 года. Так, количество упоминаний Банка Уралсиб в СМИ в 2024 году выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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