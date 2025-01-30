Названы самые дорогие торговые улицы России: главное к утру

К текущему утру стало известно, что в России увеличилось число самозанятой молодежи, аналитики назвали самые дорогие торговые улицы страны, соотечественники потратили рекордную сумму на авто с пробегом, а в Иркутской области в результате загрязнения отходами почвам нанесен ущерб на несколько миллиардов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Самозанятых больше

Аналитики зафиксировали рост числа самозанятых среди молодежи до 22 лет: в 2024 году в сравнении с 2023-м оно увеличилось в два раза. Больше всего среди них занимаются репетиторством, ремонтом компьютеров и дизайном. Подавляющая часть зарегистрированных в статусе самозанятых из столичных городов.

Рекордные траты на авто

В России по итогам прошлого года почти на 20% увеличились траты жителей на автомобили с пробегом и достигли рекордных 7 млрд рублей. Чаще всего соотечественники приобретали довольно старые машины, которым от 10 лет и больше, чуть менее активно – от 5 до 9 лет. Наименьшим спросом пользовались модели, которым до 5 лет. Что касается производителей, то наибольший интерес вызывали «китайцы» и «корейцы».

Самые дорогие улицы

Аналитики провели расчеты и выяснили, какие торговые улицы в России являются самыми дорогими по стоимости аренды помещений под магазины и кафе учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. На январь 2025 года на первом месте расположился проспект Ямашева в Казани, второе место заняла улица Одесская в Краснодаре, на третьей строчке – площадь Свободы в Нижнем Новгороде. Ставки здесь составляют 31-41 тыс. руб. в год за 1 кв. м.

Ущерб на миллиарды

Крупную площадку в Иркутске загрязнили отходами деревопереработки. Плодородный слой почвы перекрыт на площади более 130 тыс. квадратных метров. Экологический ущерб оценен в 3,76 млрд рублей. Поскольку нарушитель отказался возмещать вред добровольно, готовится иск в суд.

Иркутск без большегрузов

С 20 февраля по 31 декабря в Иркутске ограничат движение грузовиков более 3,5 тонны. Частичный запрет будет распространяться преимущественно на центральную часть города. Исключения из правил предусмотрены: для международных перевозок грузов, транспорта для ликвидации ЧС, ремонта дорог, спасательных, медицинских и иных служб. Меры приняты для обеспечения безопасности движения и повышения пропускной способности улиц.