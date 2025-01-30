Лекарственные растения планируют выращивать в Иркутске

В ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета приступили к реализации проекта по разработке агротехнологии выращивания растений на гидропонном оборудовании периодического затопления местного производства. Подробности сообщает пресс-служба вуза.

«В планах лаборатории – расширить перечень культур, которые можно выращивать в условиях гидропоники на таком оборудовании. Гидропоника как способ растениеводства существует уже давно, наша же задача сейчас состоит в том, чтобы разработать агротехнологии для оборудования именно местного производства. Кроме пряно-ароматических растений мы будем выращивать и некоторые виды лекарственных культур», – прокомментировала директор ботанического сада ИГУ, биолог, кандидат биологических наук Светлана Сизых.

В лаборатории уже успешно выращивают мелиссу лимонную. В качестве субстрата используется минеральная вата, которую пропитывают питательными растворами с минеральными солями и другими необходимыми компонентами. Ученые экспериментируют с составом и концентрациями, стараясь оптимизировать процесс с экономической точки зрения. За пять месяцев плантация четырежды давала урожай.

Ранее на реализацию проекта Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» выделил грант на покупку оборудования в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, партнеры направили на проект еще 3 млн рублей.