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Инфляционные ожидания россиян выросли до 14%

В январе инфляционные ожидания граждан России немного увеличились, достигнув отметки в 14%, тогда как в декабре они составляли 13,9%, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования компании "Инфом" для Банка России.

Стоит отметить, что в предыдущие месяцы этот показатель также демонстрировал рост: в ноябре и октябре он был равен 13,4%, в сентябре — 12,5%, а в августе — 12,9%. В июле значение составляло 12,4%.

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Кроме того, согласно исследованию, реальная инфляция в январе поднялась до 16,4% после 15,9% в декабре. У тех, кто располагает сбережениями, уровень инфляции увеличился до 15,4% против 14,4% в предыдущем месяце. Для людей без накоплений этот показатель вырос до 17,5% с 16,9%.

Несмотря на рост инфляции, Центробанк в конце декабря принял противоречивое решение и оставил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. По оценке регулятора, годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика только в апреле. Эксперты прогнозируют, что ключевая ставка останется на высоком уровне  до середины 2025 года


/ Сибирское Информационное Агентство /
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