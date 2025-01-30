Казахстанские банки временно ограничивают выдачу карт нерезидентам

Четыре казахстанских банка – Halyk Bank, Евразийский банк, Нурбанк и дочерняя компания ВТБ – прекратили выдачу карт иностранным гражданам, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявления этих финансовых учреждений.

Дочерний банк ВТБ объяснил временное ограничение техническими сбоями, уточнив, что оно носит временный характер. В Нурбанке отметили, что причина заключается в проведении технических работ.

Halyk Bank и Евразийский банк также подтвердили прекращение выдачи карт нерезидентам.

Ранее сообщалось, что еще два банка Казахстана – Kaspi и Home Credit – тоже приостановили обслуживание иностранных клиентов. Home Credit Bank заморозил выпуск дебетовых карт для нерезидентов на неопределённый период. Kaspi приостановил выдачу карт с 19 января по 3 февраля, однако после этой даты нерезиденты снова смогут оформить карту сроком на один год.

Напомним, что ранее Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка установило правило, согласно которому срок действия платёжных карт для иностранцев будет составлять 12 месяцев. Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов.