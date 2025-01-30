Байкал сфотографировали со спутника: как выглядит лёд

Байкал пока не замерз – этот факт вызывает волнение у жителей и гостей Иркутской области и Бурятии, которые решили посетить озеро. Как обстоят дела с ледоставом сейчас, демонстрирует кадр со спутника, которым поделился туроператор DauriaTour в соцсетях.

Фото: соцсети DauriaTour

На фотографии видно, что большая часть Байкала уже покрылась льдом, при этом есть участки с открытой водой. Больше всего ледяного покрова в северной части, традиционно к югу – его меньше. Синоптики прогнозируют, что ледостав произойдет ориентировочно к концу текущего месяца.

Ранее ученые сделали предположение, что водоем в 2025 году может не замерзнуть вовсе. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что озеро замерзнет. Процесс ледообразования в существенной мере зависит от температур, которые в настоящее время в Приангарье довольно низкие.