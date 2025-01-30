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Дуров: Китай обгоняет Запад в ИИ благодаря образованию

КНР позаимствовала систему образования у СССР.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил подписчиков с китайским Новым годом и прокомментировал взлет стартапа DeepSeek.

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«Китайский прогресс в эффективности алгоритмов не возник на пустом месте. Студенты КНР уже давно опережают других в математике и программировании на международных олимпиадах. Когда речь идет о подготовке выдающихся специалистов в области математики и естественных наук, китайская система среднего образования превосходит западную. В ней поощряется жесткая конкуренция между учащимися – принцип, заимствованный из высокоэффективной советской модели», – пишет в своем Telegram-канале Дуров.

В противовес этому, большинство западных школ препятствуют конкуренции, запрещая публично объявлять оценки и рейтинги учеников. Такие меры демотивируют лучших студентов.

«Победа и поражение – две стороны одной медали. Устраните проигравших – и вы устраните победителей <…> Если система среднего образования в США не подвергнется радикальной реформе, растущее доминирование Китая в сфере технологий кажется неизбежным», – считает предприниматель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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