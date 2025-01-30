Жителя Иркутска обязали снести четыре гаража за свой счет

Иркутянину пришлось за свой свет сносить собственное имущество – гаражи, расположенные на участке площадью 160 кв. м. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, ликвидация объектов была необходима, поскольку мужчина занял площадку самовольно. При этом сибиряк избавляться от гаражей добровольно не спешил. Чтобы побудить его это сделать, было ограничено право выезда из РФ, назначены административные штрафы.

Поскольку указанные ранее меры не были эффективными, должнику рассказали про последствия неисполнения решения суда, в том числе про значительное увеличение расходов. Не желая нести большие материальные затраты, иркутянин снес самовольные постройки.