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Администратор автомойки в Иркутске угнал Land Cruiser клиента, чтобы свозить девушку в кафе

В Иркутске задержали администратора автомойки, который подозревается в угоне автомобиля клиента. Подробности дела сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, владелец Toyota Land Cruiser приехал на автомойку в Ленинском районе, чтобы сделать химчистку: транспорт он оставил работникам на сутки. Администратор решил воспользоваться моментом и свозить на премиальной машине в кафе позавтракать свою знакомую. На одной из улиц мужчина попал в ДТП, столкнувшись с автобусом.

В отношении администратора возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, работнику мойки, предположительно, предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный владельцам иномарки и автобуса.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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