Технологическое будущее страны начинается в школе: Дерипаска о важности образования

Российский предприниматель Олег Дерипаска подчеркнул важность раннего увлечения детей естественными науками, он предложил перенимать опыт у Китая.

«Технологическое развитие любой страны начинается со школьной скамьи. Если дети в младших классах не начнут "гореть" идеей стать инженером или геологом, то маловероятно, что желание появится перед поступлением в вуз. И здесь нам тоже можно посмотреть на соседей. Ведь Русичи не становятся инженерами, а продолжают идти в экономисты и гуманитарии: в 2024 году обществознание на ЕГЭ выбирали 44% выпускников, а физику — лишь 16%», — заявил он в Telegram-канале.

Дерипаска рекомендует обратить внимание на опыт Китая, где министерство образования призвало начальные и средние школы активизировать обучение естественным наукам. Руководство появилось всего через несколько дней после того, как Китай опубликовал свой первый национальный план действий по созданию к 2035 году "нации с сильным образованием", который должен скоординировать развитие образования, повысить эффективность инноваций и построить "сильную страну", сообщает Рейтер.

Так, в каждой китайской школе должен быть учитель естественных наук со степенью магистра, и назначен заместитель директора по естественным наукам для развития науки в учебной программе. Власти Китая стремятся поддерживать новые точки роста экономики - такие развивающиеся секторы и отрасли промышленности, как электромобили, коммерческие космические полеты, квантовые технологии и науки о жизни.

Павел Дуров, основатель Telegram, комментируя стремительный рост стартапа DeepSeek и объясняя причины того, почему Китай опережает Запад в сфере искусственного интеллекта, также подчеркнул важность образования для достижения успеха.

«Китайский прогресс в эффективности алгоритмов не возник на пустом месте. Студенты КНР уже давно опережают других в математике и программировании на международных олимпиадах. Когда речь идет о подготовке выдающихся специалистов в области математики и естественных наук, китайская система среднего образования превосходит западную. В ней поощряется жесткая конкуренция между учащимися – принцип, заимствованный из высокоэффективной советской модели», – пишет в своем Telegram-канале Дуров.

Китайская система образования, по его мнению, превосходит западную благодаря поощрению конкуренции, что способствует подготовке выдающихся специалистов. В то время как западные школы часто избегают конкуренции, что демотивирует лучших студентов.