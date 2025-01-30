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Байкал в районе Листвянки покрылся льдом

Морозы, которые наблюдаются в Иркутской области уже в течение нескольких дней, помогли сформировать лед на Байкале в районе одного из самых популярных у туристов поселков – Листвянки. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

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Ледовый покров водоема еще пока довольно тонкий, потому выход и выезд на него является опасным. При этом холода, которые прогнозируются на ближайшие дни, помогут укрепить зимнее «одеяло» Байкала.

Напомним, ранее ученые сделали предположение, что водоем в 2025 году может не замерзнуть вовсе. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что озеро покроется льдом. Процесс ледообразования в существенной мере зависит от температур, которые в настоящее время в Приангарье довольно низкие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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