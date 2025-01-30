"Будет ли в Иркутске улица имени Леонида Гайдая?"

30 января исполняется 102 года со дня рождения Леонида Гайдая, одного из величайших режиссеров в истории России, чьи комедии стали классикой мирового кинематографа. Многие россияне не знают, как много связывает Гайдая с Иркутском. Это упущение лишает город части его бренда, который мог бы представить Иркутск не только как «город возле Байкала» или столицу деревянного зодчества, но и как место, связанное с судьбой великого режиссера. Одним из способов закрепить эту связь может стать наименование одной из улиц Иркутска именем Леонида Гайдая.

Сегодня улицы, носящие имя режиссера, есть в городе Свободный, где он родился, и в Москве, где он профессионально состоялся. Однако в Иркутске, где Гайдай прожил до 26 лет и где он сформировался как личность, такой улицы нет. Уже более 30 лет иркутяне обсуждают необходимость исправить это.

В 2020 году, в преддверии 100-летнего юбилея Гайдая, «ГайдайЦентр» предложил присвоить его имя одной из площадей или улиц центра города. Предложение поддержали многие муниципальные и общественные организации Иркутска. Однако городское законодательство делает процесс переименования сложным, поэтому более реалистичным вариантом является присвоение имени Гайдая одной из новых улиц в микрорайонах города.

Ольга Худякова, внучка Леонида Гайдая:

– Очень здорово, что в разных городах нашей страны есть улицы имени Леонида Гайдая. Свободный, где Леонид Иович родился, Москва, где долгие годы жил и творил, даже Курган – не знаю почему, но и это здорово. Но все же этот «список» не кажется полным без любимого и прекрасного Иркутска – города, который с уверенностью можно назвать родиной Гайдая, где прошло его становление как личности, в том числе творческой.

Юрий Яшников, руководитель «ГайдайЦентра»:

– Новые улицы, которые сейчас появляются в Иркутске, настолько маленькие и незаметные, что назвать одну из них именем Леонида Иовича – это как-то несомасштабно фигуре великого режиссера.

Сергей Демков, архитектор, один из авторов памятника Леониду Гайдаю в Иркутске:

– Топонимика любого города – это важная составляющая его истории, своеобразная проекция судеб людей, которые с ним были связаны. На мой взгляд, Иркутск уже давно созрел для того, чтобы появилась улица, носящая имя Гайдая. Это, безусловно, глыба советской и российской культуры. Приятно, что именно в Иркутске происходило становление его как личности. И я горжусь тем, что биография Леонида Гайдая крепко связана с Иркутском.

Елена Григорьева, вице-президент Союза архитекторов России, заслуженный архитектор России:

– Общественность Иркутска давно говорит о переименовании улицы в честь Леонида Гайдая. Мне довелось быть автором проекта того самого Бульвара Гайдая в Глазково – большого микрорайона в границах улиц Касьянова, Румянцева, 2-я и 4-я Железнодорожная. В средине этого микрорайона проектировался пешеходный бульвар. Его было решено назвать бульваром Гайдая. К сожалению, эта история так ничем и не закончилась. Если говорить о том, какие новые улицы могли бы носить имя Гайдая, и о тех проектах, к которым я имею отношение, то в историческом центре предусмотрен новый пешеходный бульвар на территории большого проекта «Иркутские кварталы». Он не наименован официально, поскольку еще не осуществлен, и протягивается примерно от улицы Тимирязева (район Торгового центра и Центрального рынка) в сторону торгового центра «Карамель» и заканчивается в районе улицы Первая Советская. Проектируемый пешеходный бульвар, к сожалению, не так быстро развивается, как нам бы хотелось, поскольку это связано небыстрым общим продвижением проекта «Иркутские кварталы». Может быть, имя Гайдая ускорило бы процесс его реализации.