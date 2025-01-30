Увеличены стандартные налоговые вычеты на детей с 2025 года

С января 2025 года в России начали действовать новые правила предоставления стандартных налоговых вычетов на детей (в соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Основные изменения касаются увеличения сумм вычетов:

- На второго ребенка теперь полагается вычет в размере 2800 рублей вместо 1400 рублей.

- На третьего и последующих детей сумма увеличилась с 3000 до 6000 рублей в месяц.

- Для опекунов, попечителей и приемных родителей на каждого ребенка-инвалида установлен вычет в размере 12 тысяч рублей.

Эти меры распространяются и на студентов очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов в возрасте до 24 лет, если они имеют инвалидность I или II группы. Помимо этого, повысился порог дохода, при котором предоставляются такие вычеты, с 350 до 450 тысяч рублей.

Вычет на первого ребенка остается без изменений и составляет 1400 рублей. Льготы для одиноких родителей, приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей сохраняются, но суммы вычетов удваиваются:

- За второго ребенка – 5600 рублей в месяц,

- За третьего и последующих детей – по 12000 рублей каждый месяц,

- На ребенка-инвалида под опекой или попечением – 24000 рублей.

Для получения стандартного налогового вычета необходимо предоставить работодателю заявление и соответствующие документы, включая копии свидетельств о рождении детей, браке или справку об отсутствии брака, а также документ, подтверждающий инвалидность ребенка, сообщает ФНС.