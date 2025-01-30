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Цены на вторичное жилье в России по итогам января выросли в среднем на 0,4%"

В январе активность на рынке недвижимости, включая вторичный рынок, обычно невелика. Цены корректируются: там, где они были завышены к концу года, снижаются, а там, где занижены, выравниваются.

По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», квадратный метр на вторичном рынке подорожал в 47 из 70 исследованных городов, в 20 городах цены снизились, а в трех остались без изменений.

Наибольший рост цен наблюдался в Курске (+6,1%), Калуге (+2,1%), Владивостоке (+2,1%), Ижевске (+2,1%) и Саранске (+1,8%). Снижение цен отмечено в Якутске (–1,9%), Кирове (–1,6%), Краснодаре (–1%), Ленинградской области (–0,9%) и Ростове-на-Дону (–0,9%).

В Москве квадратный метр подорожал на 1%, достигнув 353 418 рублей. В Подмосковье (154 184 рублей) и Санкт-Петербурге (209 171 рублей) цены выросли на 0,7%.

В Иркутске квадратный метр подорожал на 0,8%, до 134 651 рублей.

В среднем по России цена квадратного метра увеличилась на 0,4%, составив 118 274 рублей.

«Вторичный рынок демонстрирует слабую положительную динамику цен, а в ряде городов они уже снижаются из-за нехватки спроса, вызванной высокими процентами по ипотеке», — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». «Предложение за месяц сократилось на 22% — продавцы снимают объекты с продажи и решают сдавать жилье, так как ставки по аренде растут. Эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы».

Цены на вторичные квартиры в городах РФ

Город

Цена за кв. м, руб.

Прирост за январь

Ср. цена квартиры, руб.

Прирост за январь

1

Москва

353418

1,0%

21210615

1,7%

2

Сочи

302108

-0,5%

12895305

0,7%

3

Санкт-Петербург

209171

0,7%

11950910

1,1%

4

Владивосток

176889

2,1%

8514899

-2,2%

5

Казань

175778

0,8%

8542706

1,2%

6

Севастополь

170732

0,0%

8787861

-0,2%

7

Симферополь

163314

0,3%

8476676

-0,4%

8

Московская область

154184

0,7%

8559768

1,3%

9

Нижний Новгород

143749

0,2%

7151041

-0,8%

10

Якутск

139067

-1,9%

7248596

-0,4%

11

Краснодар

136804

-1,0%

7340172

2,3%

12

Иркутск

134651

0,8%

7283572

1,9%

13

Улан-Удэ

133651

-0,2%

6465556

-0,5%

14

Калининград

131066

1,7%

7796371

3,9%

15

Екатеринбург

130688

0,4%

6999424

0,9%

16

Новосибирск

129357

0,4%

6935127

2,7%

17

Чита

128746

0,6%

7037097

0,3%

18

Хабаровск

127691

-0,8%

6672952

-0,1%

19

Ростов-на-Дону

127078

-0,9%

6783812

1,3%

20

Красноярск

124937

0,4%

6613066

2,8%

21

Сургут

123937

-0,4%

7195418

1,5%

22

Самара

122292

1,1%

6706116

1,9%

23

Тюмень

120357

-0,7%

6479415

1,6%

24

Уфа

118989

-0,7%

6271551

-0,6%

25

Томск

118643

0,2%

6006058

1,5%

26

Барнаул

117830

0,7%

6059936

0,9%

27

Махачкала

115666

0,9%

7986731

0,6%

28

Ленинградская область

115467

-0,9%

5909652

-0,3%

29

Набережные Челны

113194

-0,3%

6253419

0,5%

30

Архангельск

111741

0,7%

5563213

1,4%

31

Владимир

110379

0,3%

5999360

1,8%

32

Мурманск

110316

0,3%

5443896

-0,1%

33

Кемерово

109583

0,0%

5740033

2,1%

34

Омск

109412

0,0%

5751679

-0,2%

35

Тула

108353

0,2%

5774030

1,1%

36

Воронеж

106046

0,3%

5881309

0,5%

37

Чебоксары

105675

-0,1%

5919113

-0,3%

38

Курск

105229

6,1%

5823856

5,9%

39

Пермь

104780

-0,4%

5496591

-0,2%

40

Ставрополь

103668

-0,3%

6051293

0,1%

41

Волгоград

103355

1,3%

5728381

2,9%

42

Владикавказ

102854

0,6%

6737514

1,3%

43

Белгород

102041

0,8%

6059315

2,4%

44

Челябинск

101501

1,2%

5508975

2,1%

45

Калуга

100918

2,1%

5827562

5,8%

46

Саратов

98808

-0,1%

5369641

-0,1%

47

Новокузнецк

98167

0,5%

5456255

2,3%

48

Киров

97163

-1,6%

5072455

-1,4%

49

Саранск

96472

1,8%

4943339

1,8%

50

Ярославль

96396

-0,1%

4980253

-0,6%

51

Рязань

95500

0,7%

5146893

1,3%

52

Тольятти

94831

0,4%

5401390

1,0%

53

Тверь

94668

0,1%

5224261

0,3%

54

Иваново

93836

0,4%

4876577

-0,2%

55

Ижевск

92698

2,1%

4819147

3,6%

56

Пенза

90514

0,1%

4771579

-0,5%

57

Липецк

90340

0,2%

4799741

-0,4%

58

Вологда

88581

-0,3%

4813772

-0,3%

59

Грозный

87808

-0,7%

5401071

-0,3%

60

Ульяновск

87204

0,1%

4557712

0,8%

61

Орел

86744

0,5%

4812545

1,4%

62

Волжский

85738

0,3%

4487622

2,2%

63

Оренбург

84793

0,6%

4506895

1,5%

64

Череповец

84755

0,6%

5009125

0,8%

65

Курган

84659

1,2%

4176565

1,6%

66

Астрахань

84116

-0,3%

4656459

0,4%

67

Смоленск

83284

0,5%

4571456

1,0%

68

Брянск

81126

0,1%

4480870

0,2%

69

Магнитогорск

77433

0,6%

4218082

3,3%

70

Нижний Тагил

68272

1,1%

3544181

0,6%

 

 Среднее

118274

0,4%

6364826

1,0%

/ Сибирское Информационное Агентство /


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