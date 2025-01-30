Цены на вторичное жилье в России по итогам января выросли в среднем на 0,4%"

В январе активность на рынке недвижимости, включая вторичный рынок, обычно невелика. Цены корректируются: там, где они были завышены к концу года, снижаются, а там, где занижены, выравниваются.
По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», квадратный метр на вторичном рынке подорожал в 47 из 70 исследованных городов, в 20 городах цены снизились, а в трех остались без изменений.
Наибольший рост цен наблюдался в Курске (+6,1%), Калуге (+2,1%), Владивостоке (+2,1%), Ижевске (+2,1%) и Саранске (+1,8%). Снижение цен отмечено в Якутске (–1,9%), Кирове (–1,6%), Краснодаре (–1%), Ленинградской области (–0,9%) и Ростове-на-Дону (–0,9%).
В Москве квадратный метр подорожал на 1%, достигнув 353 418 рублей. В Подмосковье (154 184 рублей) и Санкт-Петербурге (209 171 рублей) цены выросли на 0,7%.
В Иркутске квадратный метр подорожал на 0,8%, до 134 651 рублей.
В среднем по России цена квадратного метра увеличилась на 0,4%, составив 118 274 рублей.
«Вторичный рынок демонстрирует слабую положительную динамику цен, а в ряде городов они уже снижаются из-за нехватки спроса, вызванной высокими процентами по ипотеке», — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». «Предложение за месяц сократилось на 22% — продавцы снимают объекты с продажи и решают сдавать жилье, так как ставки по аренде растут. Эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы».
Цены на вторичные квартиры в городах РФ
|
№
|
Город
|
Цена за кв. м, руб.
|
Прирост за январь
|
Ср. цена квартиры, руб.
|
Прирост за январь
|
1
|
Москва
|
353418
|
1,0%
|
21210615
|
1,7%
|
2
|
Сочи
|
302108
|
-0,5%
|
12895305
|
0,7%
|
3
|
Санкт-Петербург
|
209171
|
0,7%
|
11950910
|
1,1%
|
4
|
Владивосток
|
176889
|
2,1%
|
8514899
|
-2,2%
|
5
|
Казань
|
175778
|
0,8%
|
8542706
|
1,2%
|
6
|
Севастополь
|
170732
|
0,0%
|
8787861
|
-0,2%
|
7
|
Симферополь
|
163314
|
0,3%
|
8476676
|
-0,4%
|
8
|
Московская область
|
154184
|
0,7%
|
8559768
|
1,3%
|
9
|
Нижний Новгород
|
143749
|
0,2%
|
7151041
|
-0,8%
|
10
|
Якутск
|
139067
|
-1,9%
|
7248596
|
-0,4%
|
11
|
Краснодар
|
136804
|
-1,0%
|
7340172
|
2,3%
|
12
|
Иркутск
|
134651
|
0,8%
|
7283572
|
1,9%
|
13
|
Улан-Удэ
|
133651
|
-0,2%
|
6465556
|
-0,5%
|
14
|
Калининград
|
131066
|
1,7%
|
7796371
|
3,9%
|
15
|
Екатеринбург
|
130688
|
0,4%
|
6999424
|
0,9%
|
16
|
Новосибирск
|
129357
|
0,4%
|
6935127
|
2,7%
|
17
|
Чита
|
128746
|
0,6%
|
7037097
|
0,3%
|
18
|
Хабаровск
|
127691
|
-0,8%
|
6672952
|
-0,1%
|
19
|
Ростов-на-Дону
|
127078
|
-0,9%
|
6783812
|
1,3%
|
20
|
Красноярск
|
124937
|
0,4%
|
6613066
|
2,8%
|
21
|
Сургут
|
123937
|
-0,4%
|
7195418
|
1,5%
|
22
|
Самара
|
122292
|
1,1%
|
6706116
|
1,9%
|
23
|
Тюмень
|
120357
|
-0,7%
|
6479415
|
1,6%
|
24
|
Уфа
|
118989
|
-0,7%
|
6271551
|
-0,6%
|
25
|
Томск
|
118643
|
0,2%
|
6006058
|
1,5%
|
26
|
Барнаул
|
117830
|
0,7%
|
6059936
|
0,9%
|
27
|
Махачкала
|
115666
|
0,9%
|
7986731
|
0,6%
|
28
|
Ленинградская область
|
115467
|
-0,9%
|
5909652
|
-0,3%
|
29
|
Набережные Челны
|
113194
|
-0,3%
|
6253419
|
0,5%
|
30
|
Архангельск
|
111741
|
0,7%
|
5563213
|
1,4%
|
31
|
Владимир
|
110379
|
0,3%
|
5999360
|
1,8%
|
32
|
Мурманск
|
110316
|
0,3%
|
5443896
|
-0,1%
|
33
|
Кемерово
|
109583
|
0,0%
|
5740033
|
2,1%
|
34
|
Омск
|
109412
|
0,0%
|
5751679
|
-0,2%
|
35
|
Тула
|
108353
|
0,2%
|
5774030
|
1,1%
|
36
|
Воронеж
|
106046
|
0,3%
|
5881309
|
0,5%
|
37
|
Чебоксары
|
105675
|
-0,1%
|
5919113
|
-0,3%
|
38
|
Курск
|
105229
|
6,1%
|
5823856
|
5,9%
|
39
|
Пермь
|
104780
|
-0,4%
|
5496591
|
-0,2%
|
40
|
Ставрополь
|
103668
|
-0,3%
|
6051293
|
0,1%
|
41
|
Волгоград
|
103355
|
1,3%
|
5728381
|
2,9%
|
42
|
Владикавказ
|
102854
|
0,6%
|
6737514
|
1,3%
|
43
|
Белгород
|
102041
|
0,8%
|
6059315
|
2,4%
|
44
|
Челябинск
|
101501
|
1,2%
|
5508975
|
2,1%
|
45
|
Калуга
|
100918
|
2,1%
|
5827562
|
5,8%
|
46
|
Саратов
|
98808
|
-0,1%
|
5369641
|
-0,1%
|
47
|
Новокузнецк
|
98167
|
0,5%
|
5456255
|
2,3%
|
48
|
Киров
|
97163
|
-1,6%
|
5072455
|
-1,4%
|
49
|
Саранск
|
96472
|
1,8%
|
4943339
|
1,8%
|
50
|
Ярославль
|
96396
|
-0,1%
|
4980253
|
-0,6%
|
51
|
Рязань
|
95500
|
0,7%
|
5146893
|
1,3%
|
52
|
Тольятти
|
94831
|
0,4%
|
5401390
|
1,0%
|
53
|
Тверь
|
94668
|
0,1%
|
5224261
|
0,3%
|
54
|
Иваново
|
93836
|
0,4%
|
4876577
|
-0,2%
|
55
|
Ижевск
|
92698
|
2,1%
|
4819147
|
3,6%
|
56
|
Пенза
|
90514
|
0,1%
|
4771579
|
-0,5%
|
57
|
Липецк
|
90340
|
0,2%
|
4799741
|
-0,4%
|
58
|
Вологда
|
88581
|
-0,3%
|
4813772
|
-0,3%
|
59
|
Грозный
|
87808
|
-0,7%
|
5401071
|
-0,3%
|
60
|
Ульяновск
|
87204
|
0,1%
|
4557712
|
0,8%
|
61
|
Орел
|
86744
|
0,5%
|
4812545
|
1,4%
|
62
|
Волжский
|
85738
|
0,3%
|
4487622
|
2,2%
|
63
|
Оренбург
|
84793
|
0,6%
|
4506895
|
1,5%
|
64
|
Череповец
|
84755
|
0,6%
|
5009125
|
0,8%
|
65
|
Курган
|
84659
|
1,2%
|
4176565
|
1,6%
|
66
|
Астрахань
|
84116
|
-0,3%
|
4656459
|
0,4%
|
67
|
Смоленск
|
83284
|
0,5%
|
4571456
|
1,0%
|
68
|
Брянск
|
81126
|
0,1%
|
4480870
|
0,2%
|
69
|
Магнитогорск
|
77433
|
0,6%
|
4218082
|
3,3%
|
70
|
Нижний Тагил
|
68272
|
1,1%
|
3544181
|
0,6%
|
|
Среднее
|
118274
|
0,4%
|
6364826
|
1,0%