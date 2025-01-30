Цены на вторичное жилье в России по итогам января выросли в среднем на 0,4%"

В январе активность на рынке недвижимости, включая вторичный рынок, обычно невелика. Цены корректируются: там, где они были завышены к концу года, снижаются, а там, где занижены, выравниваются.

По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», квадратный метр на вторичном рынке подорожал в 47 из 70 исследованных городов, в 20 городах цены снизились, а в трех остались без изменений.

Наибольший рост цен наблюдался в Курске (+6,1%), Калуге (+2,1%), Владивостоке (+2,1%), Ижевске (+2,1%) и Саранске (+1,8%). Снижение цен отмечено в Якутске (–1,9%), Кирове (–1,6%), Краснодаре (–1%), Ленинградской области (–0,9%) и Ростове-на-Дону (–0,9%).

В Москве квадратный метр подорожал на 1%, достигнув 353 418 рублей. В Подмосковье (154 184 рублей) и Санкт-Петербурге (209 171 рублей) цены выросли на 0,7%.

В Иркутске квадратный метр подорожал на 0,8%, до 134 651 рублей.

В среднем по России цена квадратного метра увеличилась на 0,4%, составив 118 274 рублей.

«Вторичный рынок демонстрирует слабую положительную динамику цен, а в ряде городов они уже снижаются из-за нехватки спроса, вызванной высокими процентами по ипотеке», — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». «Предложение за месяц сократилось на 22% — продавцы снимают объекты с продажи и решают сдавать жилье, так как ставки по аренде растут. Эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы».

Цены на вторичные квартиры в городах РФ